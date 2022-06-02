ru ua
Чт, 02 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США наклали санкції на яхти Путіна

Новость на русском →
Вашингтон, Четвер 02 червня 2022 20:51
США наклали санкції на яхти Путіна Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Юлія Бойко

Сполучені Штати Америки (США) наклали санкції на дві яхти, які пов'язують з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.

Повідомляється, що санкції введено відносно яхт Graceful під прапором Російської Федерації і Olympia під прапором Кайманових островів. Управління контролю за іноземними активами США визначило їх як пов'язані з Путіним.

Під санкції також потрапили пов'язані з ним компанії, які залучені до управління цими яхтами, - Ironstone Marine Investments, JSC Argument і O'neill Assets Corporation.

Що відомо про яхти Путіна

Яхта Graceful ("витончена "або" граціозна") довжиною 82 метри була спущена на воду в 2014 році. На ній є басейн, вертолітний майданчик, два поверхи апартаментів, гостьових кают і віталень. Вартість оцінюється в 100 млн доларів.

Суперяхта Olympia має довжину 57 метрів, імовірно, була подарована олігархом Романом Абрамовичем в 2005 році. Входить в топ-100 найбільших яхт у світі. На ній є кілька катерів для прогулянок, каюти оброблені червоним деревом і позолочені.

Відзначити, яхта Graceful встигла залишити німецький порт і попрямувати в Балтійське море до введення європейських санкцій.

А в Італії була заарештована яхта "Шахерезада", яку теж пов'язують з Путіним.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Сполучені Штати Америки Санкції
NEWS
Меркель після трьох місяців мовчання висловила солідарність з Україною
Меркель після трьох місяців мовчання висловила солідарність з Україною
DAILY
Сценарії війни. Як далеко може зайти російська армія в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сценарії війни. Як далеко може зайти російська армія в Україні