США закликали своїх громадян покинути Афганістан: побоюються терактів

Сполучені Штати закликали американських громадян покинути територію Афганістану. В країні останнім часом фіксують збільшення терористичних атак.

Про це повідомили в посольстві США в Кабулі.

У посольстві зазначили, що готелі, житлові комплекси, міжнародні організації, посольства та інші туристичні місця знаходяться під постійною загрозою".

"Туристичний рада з Афганістану відповідає рівню 4 - не подорожуйте через злочинність, тероризм, громадські заворушення, викрадення, збройний конфлікт і COVID-19. Громадяни США, які вже знаходяться в Афганістані, повинні розглянути можливість від'їзду. Якщо ви вирішите залишитися в Афганістані, ретельно продумайте всі поїздки і обмежте поїздки тільки тими, які абсолютно необхідні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора в столиці Афганістану Кабулі в результаті теракту загинули дві жінки-судді Верховного суду. Їх автомобіль обстріляли невідомі.

У США назвали причетними до цього терористичну організацію "Талібан".

"Талібан" повинен розуміти, що такі дії, за які він несе відповідальність, обурять світ і повинні бути припинені, якщо ми хочемо, щоб в Афганістані настав мир", - повідомили в посольстві США в Кабулі.

Також повідомлялося, що в кінці 2020 року в Афганістані вбили захисницю прав жінок та її брата.

Раніше РБК-Україна писало, що США заявили про виведення військ з Афганістану. На території країни залишаться 2,5 тисячі американських військових.