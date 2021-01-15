ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

США залишать в Іраку і Афганістані за 2,5 тисяч військових

Вашингтон, П'ятниця 15 січня 2021 17:24
США залишать в Іраку і Афганістані за 2,5 тисяч військових
Фото: американський військовий (flickr.com soldiersmediacenter)
Автор: РБК-Україна

Міністерство оборони Сполучених Штатів заявило про скорочення військових контингентів в Іраку і Афганістані. Пентагон ухвалив рішення залишити до 2,5 тисячі військових в кожній з країн.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони США.

"Сьогодні США скоротили чисельність військ в Іраку до 2500 осіб за вказівкою президента Трампа і, як я оголосив 17 листопада 2020 року. Скорочення чисельності військ США в Іраку відображає зрослі можливості іракських сил безпеки", - заявив в. о. глави Пентагону Крістофер Міллер.

Він додав, що здатність знизити рівень збройних сил є свідченням реального прогресу.

"Ми давно очікували, що рівень сил, необхідних для підтримки боротьби Іраку з ІДІЛ, буде зменшуватися", - зазначив Міллер.

Нагадаємо, в середині листопада Пентагон анонсував висновок частини американських військ з Іраку і Афганістану.

Крім того, президент США Дональд Трамп планує до інавгурації Джо Байдена запустити процес скорочення американського військового контингенту в Афганістані та Іраку.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Сполучені Штати АмерикиІракАфганистанвійськові

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся