США залишать в Іраку і Афганістані за 2,5 тисяч військових

Фото: американський військовий (flickr.com soldiersmediacenter)

Міністерство оборони Сполучених Штатів заявило про скорочення військових контингентів в Іраку і Афганістані. Пентагон ухвалив рішення залишити до 2,5 тисячі військових в кожній з країн.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони США.

"Сьогодні США скоротили чисельність військ в Іраку до 2500 осіб за вказівкою президента Трампа і, як я оголосив 17 листопада 2020 року. Скорочення чисельності військ США в Іраку відображає зрослі можливості іракських сил безпеки", - заявив в. о. глави Пентагону Крістофер Міллер.

Він додав, що здатність знизити рівень збройних сил є свідченням реального прогресу.

"Ми давно очікували, що рівень сил, необхідних для підтримки боротьби Іраку з ІДІЛ, буде зменшуватися", - зазначив Міллер.

Нагадаємо, в середині листопада Пентагон анонсував висновок частини американських військ з Іраку і Афганістану.

Крім того, президент США Дональд Трамп планує до інавгурації Джо Байдена запустити процес скорочення американського військового контингенту в Афганістані та Іраку.