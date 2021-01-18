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США призвали своих граждан покинуть Афганистан: опасаются терактов

Автор: Игорь Литвиненко

Соединенные Штаты призвали американских граждан покинуть территорию Афганистана. В стране в последнее время фиксируют увеличение террористических атак.

Об этом сообщили посольстве США в Кабуле.

В посольстве отметили, что отели, жилые комплексы, международные организации, посольства и другие туристические места находятся под "постоянной угрозой".

"Туристический совет по Афганистану соответствует уровню 4 - не путешествуйте из-за преступности, терроризма, гражданских беспорядков, похищений, вооруженного конфликта и COVID-19. Граждане США, которые уже находящиеся в Афганистане, должны рассмотреть возможность отъезда. Если вы решите остаться в Афганистане, тщательно продумайте все поездки и ограничьте поездки только теми, которые абсолютно необходимы", - говорится в сообщении.

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Напомним, вчера в столице Афганистана Кабуле в результате теракта погибли две женщины-судьи Верховного суда. Их автомобиль обстреляли неизвестные.

В США назвали причастными к этому террористическую организацию "Талибан".

"Талибан" должен понимать, что такие действия, за которые он несет ответственность, возмутят мир и должны быть прекращены, если мы хотим, чтобы в Афганистане наступил мир", - сообщили в посольстве США в Кабуле.

Также сообщалось, что в конце 2020 года в Афганистане убили защитницу прав женщин и ее брата.

Ранее РБК-Украина писало, что США заявили о выводе войск из Афганистана. На территории страны останутся 2,5 тысячи американских военных.

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