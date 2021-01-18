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В Афганістані вбили двох жінок-суддів Верховного суду

Понеділок 18 січня 2021 04:31
В Афганістані вбили двох жінок-суддів Верховного суду
Фото: машина загиблих (twitter.com/arabnews)
Автор: Инна Собора

У столиці Афганістану Кабулі загинули дві жінки-судді Верховного суду. Їхній службовий автомобіль обстріляли, коли вони прямували на роботу.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Міська поліція підтвердила, що в результаті нападу були поранені третя жінка-суддя і водій автомобіля.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за атаку. Представник Талібану відкинув причетність руху до нападу.

Афганські власті повідомили, що в даний час в країні налічується близько 250 жінок-суддів і близько 400 жінок-прокурорів.

Раніше бойовики в Афганістані вбили захисницю прав жінок та її брата. Група бойовиків їхала на мотоциклі, після чого здійснила напад на жінку.

Нагадаємо, в кінці листопада у результаті подвійних вибухів у центральній афганській провінції Баміан загинули 14 осіб. Ще 45 отримали поранення.

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