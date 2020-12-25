Бойовики в Афганістані вбили захисницю прав жінок і її брата

Фото: Фрешта Кохістані (Freshta Kohistani via Facebook)

Бойовики в Афганістані вбили захисницю прав жінок Фрешту Кохістані. Інцидент стався 24 грудня приблизно о 17:00 за місцевим часом в селі в провінції Капіса.

Про це повідомляє МВС Афганістану, передає ToloNews.

Група бойовиків їхала на мотоциклі, після чого вчинила напад на Кохістані, внаслідок чого вона померла. Також під час нападу отримав серйозні поранення її брат, який згодом помер у лікарні. Поки жодне угрупування в країні не взяло відповідальність за вбивство.

А нещодавно головна військова база США і НАТО в Афганістані потрапила під обстріл ракетами. Даних про загиблих або постраждалих не було.

Також, в кінці листопада у результаті подвійних вибухів у центральній афганській провінції Баміан загинули 14 осіб. Ще 45 отримали поранення.