США закликали союзників зняти обмеження на постачання зброї Україні

Пентагон надає Україні допомогу летальною зброєю оборонного характеру для захисту від російської агресії. США закликають союзників і партнерів зняти обмеження для її збройної підтримки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву помічника міністра оборони США у справах Росії, України та Євразії Лори Купер .

Вона нагадала, що Сполучені Штати передали Україні, а також Грузії новітні протитанкові системи Javelin, що стало яскравим прикладом того, як США забезпечують летальну допомогу.

"Найперша річ, яку я хотіла б згадати - це те, що всі союзники мають зняти свої обмеження на постачання летальних оборонних озброєнь. Але багато союзників досі зберігають обмеження - деякі з них стосуються програм оборонної допомоги, проте є і ті, що стосуються продажів летальних озброєнь", - сказала Купер.

Водночас вона підкреслила, що Україна продовжує перебувати у фокусі уваги США.

"Ми продовжимо забезпечувати допомогу у сфері оборони для України, якої вона потребує для свого захисту", - зазначила вона.

Купер також нагадала про важливість реформ в оборонній та інших сферах в Україні і акцентувала, що США підтримують їх проведення.