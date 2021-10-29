США закликали союзників зняти обмеження на постачання зброї Україні
Пентагон надає Україні допомогу летальною зброєю оборонного характеру для захисту від російської агресії. США закликають союзників і партнерів зняти обмеження для її збройної підтримки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву помічника міністра оборони США у справах Росії, України та Євразії Лори Купер.
Вона нагадала, що Сполучені Штати передали Україні, а також Грузії новітні протитанкові системи Javelin, що стало яскравим прикладом того, як США забезпечують летальну допомогу.
"Найперша річ, яку я хотіла б згадати - це те, що всі союзники мають зняти свої обмеження на постачання летальних оборонних озброєнь. Але багато союзників досі зберігають обмеження - деякі з них стосуються програм оборонної допомоги, проте є і ті, що стосуються продажів летальних озброєнь", - сказала Купер.
Водночас вона підкреслила, що Україна продовжує перебувати у фокусі уваги США.
"Ми продовжимо забезпечувати допомогу у сфері оборони для України, якої вона потребує для свого захисту", - зазначила вона.
Купер також нагадала про важливість реформ в оборонній та інших сферах в Україні і акцентувала, що США підтримують їх проведення.
У жовтні в Україну прибула зі США нова партія протитанкових ракетних комплексів Javelin. Також ЗСУ отримали нові боєприпаси.
Військова допомога Україні на 60 млн доларів стала можлива завдяки домовленостям, досягнутим під час візиту президента Володимира Зеленського до США. Вона надана додатково до раніше узгодженого обсягу у 250 млн доларів.