США призвали союзников снять ограничения на поставки оружия Украине

Пентагон оказывает Украине помощь летальным оружием оборонного характера для защиты от российской агрессии. США призывают союзников и партнеров снять ограничения для ее вооруженной поддержки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лоры Купер .

Она напомнила, что Соединенные Штаты передали Украине, а также Грузии новейшие противотанковые системы Javelin, что стало ярким примером того, как США обеспечивают летальную помощь.

"Самая первая вещь, которую я хотела бы упомянуть - это то, что все союзники должны снять свои ограничения на поставку летальных оборонительных вооружений. Но многие союзники до сих пор сохраняют ограничения - некоторые из них касаются программ оборонной помощи, однако есть и касающиеся продаж летальных вооружений", - сказала Купер.

В то же время она подчеркнула, что Украина продолжает находиться в фокусе внимания США.

"Мы продолжим обеспечивать помощь в сфере обороны для Украины, в которой она нуждается для своей защиты", - отметила она.

Купер также напомнила о важности реформ в оборонной и других сферах в Украине и акцентировала, что США поддерживают их проведение.