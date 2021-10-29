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США призвали союзников снять ограничения на поставки оружия Украине

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Вашингтон, Пятница 29 октября 2021 04:23
США призвали союзников снять ограничения на поставки оружия Украине Фото: Пентагон призвал союзников США разрешить поставки Украине вооружений (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Пентагон оказывает Украине помощь летальным оружием оборонного характера для защиты от российской агрессии. США призывают союзников и партнеров снять ограничения для ее вооруженной поддержки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лоры Купер.

Она напомнила, что Соединенные Штаты передали Украине, а также Грузии новейшие противотанковые системы Javelin, что стало ярким примером того, как США обеспечивают летальную помощь.

"Самая первая вещь, которую я хотела бы упомянуть - это то, что все союзники должны снять свои ограничения на поставку летальных оборонительных вооружений. Но многие союзники до сих пор сохраняют ограничения - некоторые из них касаются программ оборонной помощи, однако есть и касающиеся продаж летальных вооружений", - сказала Купер.

В то же время она подчеркнула, что Украина продолжает находиться в фокусе внимания США.

"Мы продолжим обеспечивать помощь в сфере обороны для Украины, в которой она нуждается для своей защиты", - отметила она.

Купер также напомнила о важности реформ в оборонной и других сферах в Украине и акцентировала, что США поддерживают их проведение.

В октябре в Украину прибыла из США новая партия противотанковых ракетных комплексов Javelin. Также ВСУ получили новые боеприпасы.

Военная помощь Украине на 60 млн долларов стала возможна благодаря договоренностям, достигнутым во время визита президента Владимира Зеленского в США. Она предоставлена дополнительно к ранее согласованному объему в 250 млн долларов.

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