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Україна отримала від США нову партію Javelin

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Київ, Субота 23 жовтня 2021 00:00
Україна отримала від США нову партію Javelin Фото: в Україну прибула нова партія Javelin (mil.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

В Україну прибула зі США нова партія протитанкових ракетних комплексів Javelin. Також ЗСУ отримали нові боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

Літак з третьою партією додаткової військової допомоги на 60 млн доларів від уряду США приземлився в аеропорту "Бориспіль".

Озброєння буде переміщено на бази і склади, враховано і передано військовослужбовцям для використання, в тому числі для підрозділів Операції об'єднаних сил.

"Сьогодні ми отримали черговий борт допомоги від США за результатами домовленостей президентів України і Сполучених Штатів. Це щира, відкрита, швидка допомога для наших військових, які на передовій зможуть використовувати ці засоби медичного та бойового забезпечення", - зазначив заступник міністра оборони України Олександр Носов.

Військова допомога Україні на 60 млн доларів стала можлива завдяки домовленостям, досягнутим під час візиту президента Володимира Зеленського до США. Вона надана додатково до раніше узгодженого обсягу у 250 млн доларів.

РБК-Україна писало, що США за результатами візиту Зеленського нададуть Україні 3 млрд доларів.

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