Україна отримала від США нову партію Javelin

В Україну прибула зі США нова партія протитанкових ракетних комплексів Javelin. Також ЗСУ отримали нові боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України .

Літак з третьою партією додаткової військової допомоги на 60 млн доларів від уряду США приземлився в аеропорту "Бориспіль".

Озброєння буде переміщено на бази і склади, враховано і передано військовослужбовцям для використання, в тому числі для підрозділів Операції об'єднаних сил.

"Сьогодні ми отримали черговий борт допомоги від США за результатами домовленостей президентів України і Сполучених Штатів. Це щира, відкрита, швидка допомога для наших військових, які на передовій зможуть використовувати ці засоби медичного та бойового забезпечення", - зазначив заступник міністра оборони України Олександр Носов.