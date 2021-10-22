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В Україну прибула третя партія військової допомоги США: що надали

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Київ, П'ятниця 22 жовтня 2021 21:29
В Україну прибула третя партія військової допомоги США: що надали Фото: в Україну прибула третя додаткова партія військової допомоги США (mil.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Україну прибула третя партія додаткової військової допомоги США на 60 млн доларів. Вона містить в собі боєприпаси, протитанкову і високоточну зброю, а також медичне обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони України.

Літак з третьою партією додаткової військової допомоги на 60 млн доларів від уряду США приземлився в аеропорту "Бориспіль". Повітряне судно доставило для потреб Збройних сил України (ЗСУ) боєприпаси, протитанкова і високоточне озброєння, медичне майно тощо.

У Міноборони нагадали, що дві попередні партії американської військової допомоги були доставлені в Україну 10 та 18 жовтня.

Військова допомога Україні на 60 млн доларів стала можлива завдяки домовленостям, досягнутим під час візиту президента Володимира Зеленського в США. Вона надана додатково до раніше узгодженим обсягом у 250 млн доларів.

Фото: в Україну прибула третя додаткова партія військової допомоги США (mil.gov.ua)

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