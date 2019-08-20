ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна готова розпочати відновлення моста в Станиці Луганській у вівторок

Новини » Суспільство    20.08.2019 - 00:26
Україна готова розпочати відновлення моста в Станиці Луганській у вівторок
Фото: міст у Станиці Луганській (twitter.com zelenskyyua)

Виконання українською стороною відповідних зобов’язань можливе лише у разі виконання РФ та її найманцями на Донбасі своїх

Україна готова розпочати демонтаж фортифікаційних споруд, які розміщені в районі КПВВ "Станиця Луганська", вже у вівторок, 20 серпня, та готова до початку робіт безпосередньо з відновлення зруйнованого моста. Про це повідомила українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування, передає РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-центру ООС.

"Зазначені роботи проводитимуться в рамках виконання існуючих домовленостей щодо розведення сил і засобів на ділянці в районі Станиці Луганської", - йдеться в повідомленні.

У СЦКК наголошують, що виконання українською стороною відповідних зобов’язань можливе лише у разі дотримання збройними формуваннями Російської Федерації та їхніми найманцями своїх зобов’язань з синхронного демонтажу фортифікаційних споруд та відновлювальних робіт на зазначеній ділянці

Нагадаємо, раніше українська сторона СЦКК повідомила, що бойовики затягують демонтаж фортифікаційних споруд мосту у Станиці Луганській на Донбасі та заявила, що у зв’язку із завершенням вилучення вибухонебезпечних предметів на ділянці зруйнованого мосту українська сторона готова дзеркально провести демонтаж фортифікаційних споруд.

Україна завершила розмінування територій біля мосту в Станиці Луганській В Станиці Луганській побудують тимчасовий міст
Новини України мостСтаница ЛуганскаяСЦКК
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся