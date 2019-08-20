"ЛНР" знову зірвала роботи в районі мосту в Станиці Луганській

Фото: зруйнований міст в Станиці Луганській (facebook.com/darka.olifer)

Бойовики не допускають українські сили для проведення робіт на мосту

Представники так званої "Луганської народної республіки" зірвали роботи української сторони щодо демонтажу фортифікаційних споруд у Станиці Луганській. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-центр ООС.

Демонтаж споруд повинен був пройти у відповідності з угодою між Спеціальної моніторингової місією ОБСЄ та Російською Федерацією. Повідомляється, що українська сторона приступила до демонтажних робіт, розташованих на ділянці розведення № 1, 20 серпня в 11:00.

"Російська сторона не дала згоду на демонтаж фортифікаційних споруд, тому НЗФ ОРЛО синхронно не почали демонтаж. В результаті, чого українська сторона змушена була припинити зазначені вище роботи", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що незаконні формування РФ під загрозою застосування зброї не допускають українську сторону для проведення ремонтних робіт на зруйнованій частини мосту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що роботи з розмінування територій біля мосту в Станиці Луганській були завершені. Українські сили очистили близько 2 га територій від вибухонебезпечних предметів за 16 діб.

Також повідомлялося, що бойовики затягують демонтаж фортифікацій біля мосту в Станиці Луганській.