Бойовики активізували обстріли на Донбасі перед засіданням в Мінську, - штаб ООС

Ілюстративне фото (flickr.com ministryofdefenceua)

Зокрема, обстріляли Оріхове із мінометів заборонених калібрів

Напередодні зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську, збройні формування Російської Федерації цілеспрямовано здійснюють збройні провокації на лінії зіткнення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що бойовики обстріляли позиції українських військових в районі Оріхового, застосувавши заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм, випустивши 9 мін.

"Дані провокаційні дії збройних формувань Російської Федерації мають на меті загострити ситуацію в районі проведення ООС, примусити підрозділи Об’єднаних сил вести вогонь у відповідь та в подальшому звинуватити наших захисників у порушенні режиму припинення вогню та зриві Мінських домовленостей", - наголошують у штабі.

Крім того, за даними розвідки, збройні формування Російської Федерації планують чергову вогневу провокацію з використанням важкої артилерії, здійснивши кілька обстрілів населених пунктів на тимчасово окупованій території України.

"Командування операції Об’єднаних сил наголошує, що українська сторона суворо дотримується взятих на себе зобов’язань щодо повного та всеосяжного припинення вогню. Разом з тим, сили та засоби українських підрозділів перебувають у постійній готовності до адекватного реагування на будь-які можливі виклики та загрози з боку окупантів", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 11 лютого, в результаті обстрілу ворожих втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, 10 лютого збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових не було.