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МЗС Росії заявив про загрозу зриву нормандського саміту в квітні

Новини » Політика     11.02.2020 - 08:22
МЗС Росії заявив про загрозу зриву нормандського саміту в квітні
Фото: Андрій Руденко (mid.ru)

Саміт можуть перенести через невиконання вимог "Паризького пакету"

Саміт "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації на Донбасі, який запланований на квітень, знаходиться під загрозою зриву. Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко, передають російські ЗМІ.

За його словами, з вимог так званого "Паризького пакета" на сьогодні виконано лише обмін полоненими.

"Інше не виконано. Поведінка українців в Контактній групі та заяви з Києва викликають сумнів в тому, що до квітня це вдасться здійснити. Без реального прогресу у виконанні "Паризького пакета", в першу чергу його політичних аспектів, говорити про точні терміни проведення нового саміту нормандського формату поки не доводиться", - заявив Руденко.

Напередодні міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що не бачить підготовки до можливого проведення нової нормандської зустрічі.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Андрій Загороднюк пояснив, чому Україна в рамках реалізації "Паризького пакета" погоджується на розведення військ на наступних трьох ділянках на лінії розмежування на Донбасі.

Водночас помічник президента України Андрій Єрмак заявив, що на наступній зустрічі в нормандському форматі українська сторона може домовитися про проведення виборів на окупованому Донбасі.

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