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Доба на Донбасі: бойовики порушили перемир'я п'ять разів

Новини » Надзвичайні події     12.02.2020 - 07:12
Доба на Донбасі: бойовики порушили перемир'я п'ять разів
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Активні обстріли вели біля Оріхового

Протягом минулої доби, 11 лютого, збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу операції Об'єднаних сил.

Противник вів вогонь по нашим позиціям із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Один ворожий обстріл з автоматичних станкових гранатометів було зафіксовано поруч з Пісками, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріли велися в районі Оріхового та Кримського.

"Вчора, 11 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було. З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає", - йдеться в повідомленні.

Раніше в штабі ООС повідомили, що напередодні зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську, збройні формування Російської Федерації цілеспрямовано здійснюють збройні провокації на лінії зіткнення.

Нагадаємо, 10 лютого збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових не було.

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