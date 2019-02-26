США закликали до проведення чесних виборів в Україні

США вважають важливим, щоб вибори в Україні були чесними, відкритими і демократичними

Всем кандидатам на выборах президента Украины важно придерживаться честного подхода к избирательной кампании. Об этом сообщил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что США считают, что очень важно, чтобы выборы в Украине были честными, открытыми и демократичными.

"Выборы как президента, так и парламента. Для этого важно придерживаться такого подхода для всех кандидатов и всех партий. Потому что, кто бы не победил на выборах, ему нужна эта легитимность, чтобы доказать, что этот человек победил в открытый и честный способ. И прочность украинской демократии - это то, что останется прочным и в дальнейшем в Украине", - заявил Волкер.

Ранее РБК-Украина писало, что Петр Порошенко и специальный представитель США по Украине Курт Волкер обсудили увеличение военного присутствия США в Черном море, противодействие "Северному потоку-2" и российскую агрессию в Азовском море.

По словам Волкера, США никогда не признают аннексии Крыма Россией.

Кроме того, он заявил, что США и Европейский союз признают необходимость дальнейших санкциях против РФ.