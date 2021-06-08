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США закликали Іран співпрацювати з МАГАТЕ для укладення ядерної угоди

Автор: Дмитрий Кузнецов

Іран повинен співпрацювати з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) і не підривати положення раніше укладеної ядерної угоди. Представники США відзначають прогрес у переговорах з Тегераном щодо взаємного повернення до дотримання угоди.

Про це йдеться в повідомленні постпредства США при ООН у Відні.

"Перевірка МАГАТЕ є наріжним каменем режиму ядерного нерозповсюдження і фундаментом, на якому будується СВПД (спільний всеосяжний план дій - ред.). Іран не повинен підривати цю основу в той самий час, коли всі прагнуть до взаємного повернення до дотримання угоди", - зазначили в американському постпредстві.

Там висловили стурбованість скороченням Іраном доступу фахівців МАГАТЕ до ядерних об'єктів країни. "Настійно закликаємо Іран дозволити агентству мати безперешкодний доступ до об'єктів і заходів, необхідних для виконання своїх обов'язків з моніторингу та перевірки відповідно до СВПД", - уточнили в американській місії.

В цілому, зазначили в США, переговори щодо ядерної програми Ірану дають результати. Однак для досягнення цієї мети всім сторонам необхідно відновити довіру. У зв'язку з цим, Тегерану слід уникати будь-яких дій, які можуть ускладнити поточні зусилля по поверненню до дотримання зобов'язань по СВПД усіма учасниками угоди, включаючи США.

Нагадаємо, США мають намір залишити сотні санкцій проти Ірану навіть у разі повернення Тегерана в ядерну угоду. За словами держсекретаря Ентоні Блінкена, в силі залишаться також обмежувальні заходи, які ввів попередній американський президент Дональд Трамп.

Зазначимо, Іран 2 червня повідомив про врегулювання основних розбіжностей з США за своєю ядерною програмою. Найближчим часом буде призначена дата фінальних переговорів щодо СВПД.

Як повідомляло РБК-Україна, Іран дозволив обмежений контроль своїх атомних об'єктів. МАГАТЕ зможе продовжити перевірки атомних об'єктів Ірану. Однак їх проводитимуть в обмеженому форматі.

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