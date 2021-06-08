США закликали Іран співпрацювати з МАГАТЕ для укладення ядерної угоди

Іран повинен співпрацювати з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) і не підривати положення раніше укладеної ядерної угоди . Представники США відзначають прогрес у переговорах з Тегераном щодо взаємного повернення до дотримання угоди.

Про це йдеться в повідомленні постпредства США при ООН у Відні .

"Перевірка МАГАТЕ є наріжним каменем режиму ядерного нерозповсюдження і фундаментом, на якому будується СВПД (спільний всеосяжний план дій - ред.). Іран не повинен підривати цю основу в той самий час, коли всі прагнуть до взаємного повернення до дотримання угоди", - зазначили в американському постпредстві.

Там висловили стурбованість скороченням Іраном доступу фахівців МАГАТЕ до ядерних об'єктів країни. "Настійно закликаємо Іран дозволити агентству мати безперешкодний доступ до об'єктів і заходів, необхідних для виконання своїх обов'язків з моніторингу та перевірки відповідно до СВПД", - уточнили в американській місії.

В цілому, зазначили в США, переговори щодо ядерної програми Ірану дають результати. Однак для досягнення цієї мети всім сторонам необхідно відновити довіру. У зв'язку з цим, Тегерану слід уникати будь-яких дій, які можуть ускладнити поточні зусилля по поверненню до дотримання зобов'язань по СВПД усіма учасниками угоди, включаючи США.