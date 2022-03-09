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США закликали інші країни збільшити видобуток нафти після заборони на імпорт російської

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Вашингтон, Середа 09 березня 2022 16:56
США закликали інші країни збільшити видобуток нафти після заборони на імпорт російської Фото: видобуток нафти буде збільшено після заборони на імпорт російської (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Заступник радника з національної безпеки США Даліп Сінгх закликав виробників нафти збільшити пропозицію. Він заявив, що оскільки Сполучені Штати продовжують застосовувати санкції проти Росії за її вторгнення в Україну, "прийшов час" використовувати резерви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Сінгх вказав на недавню бесіду президента США Джо Байдена з королем Саудівської Аравії Салманом як на один із способів, яким США прагнуть збільшити виробництво.

"Ми хочемо більше поставок у світі, більше поставок нафти. Ми хочемо цього від виробників, у яких є вільні потужності. Вони складають від 3 до 4 мільйонів барелів на день вільних потужностей. У Саудівській Аравії є частина цих резервних потужностей", - сказав Сінгх під час виступу в програмі "Новий день" CNN.

Він продовжував: "у нас є виробничі потужності будинку. Ви знаєте, у приватних виробників є договори оренди, дозволи, ціновий сигнал для збільшення виробництва, вони працюють з Уолл-стріт, щоб інвестувати в енергетичну безпеку Америки. Ми хочемо, щоб це сталося. А для тих країн, у яких є стратегічні запаси нафти, таких запасів по всьому світу 1,5 мільярда, настав час їх використовувати".

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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