США призвали другие страны увеличить добычу нефти после запрета на импорт российской
Заместитель советника по национальной безопасности США Далип Сингх призвал производителей нефти увеличить предложение. Он заявил, что поскольку Соединенные Штаты продолжают применять санкции против России за ее вторжение в Украину, "пришло время" использовать резервы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Сингх указал на недавнюю беседу президента США Джо Байдена с королем Саудовской Аравии Салманом как на один из способов, которым США стремятся увеличить производство.
"Мы хотим больше поставок в мире, больше поставок нефти. Мы хотим этого от производителей, у которых есть свободные мощности. Они составляют от 3 до 4 миллионов баррелей в день свободных мощностей. У Саудовской Аравии есть часть этих резервных мощностей", - сказал Сингх во время выступления в программе "Новый день" CNN.
Он продолжил: "У нас есть производственные мощности дома. Вы знаете, у частных производителей есть договоры аренды, разрешения, ценовой сигнал для увеличения производства, они работают с Уолл-Стрит, чтобы инвестировать в энергетическую безопасность Америки. Мы хотим, чтобы это произошло. А для тех стран, у которых есть стратегические запасы нефти, таких запасов по всему миру 1,5 миллиарда, настало время их использовать".
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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