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США призвали другие страны увеличить добычу нефти после запрета на импорт российской

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Вашингтон, Среда 09 марта 2022 16:56
США призвали другие страны увеличить добычу нефти после запрета на импорт российской Фото: Добыча нефти будет увеличена после запрета на импорт российской (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Заместитель советника по национальной безопасности США Далип Сингх призвал производителей нефти увеличить предложение. Он заявил, что поскольку Соединенные Штаты продолжают применять санкции против России за ее вторжение в Украину, "пришло время" использовать резервы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Сингх указал на недавнюю беседу президента США Джо Байдена с королем Саудовской Аравии Салманом как на один из способов, которым США стремятся увеличить производство.

"Мы хотим больше поставок в мире, больше поставок нефти. Мы хотим этого от производителей, у которых есть свободные мощности. Они составляют от 3 до 4 миллионов баррелей в день свободных мощностей. У Саудовской Аравии есть часть этих резервных мощностей", - сказал Сингх во время выступления в программе "Новый день" CNN.

Он продолжил: "У нас есть производственные мощности дома. Вы знаете, у частных производителей есть договоры аренды, разрешения, ценовой сигнал для увеличения производства, они работают с Уолл-Стрит, чтобы инвестировать в энергетическую безопасность Америки. Мы хотим, чтобы это произошло. А для тех стран, у которых есть стратегические запасы нефти, таких запасов по всему миру 1,5 миллиарда, настало время их использовать".

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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