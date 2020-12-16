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США закликали до діалогу між опозицією і владою в Білорусі

Середа 16 грудня 2020 06:36
США закликали до діалогу між опозицією і владою в Білорусі
Фото: Світлана Тихановська (t.me/tsikhanouskaya)
Автор: Инна Собора

Заступник держсекретаря США Стівен Біган провів переговори з лідером білоруської опозиції Світланою Тихановськю. Він зазначив, що США виступають за діалог між Координаційною радою білоруської опозиції та білоруською владою з метою врегулювання кризи.

Про це пише "Голос Америки".

Биган підтвердив підтримку США боротьби білоруського народу за свої права і за демократичне майбутнє своєї країни.

Він також заявив, що США закликають провести у Білорусі дійсно вільні і справедливі вибори за участю міжнародних спостерігачів, а також беззастережно звільнити всіх політичних ув'язнених і несправедливо затриманих.

минулого тижня Тихановская підкреслила, що суспільство в Білорусі рішуче налаштований на зміни і йому потрібна підтримка західних країн.

РБК-Україна писало, що Тихановская закликала Сенат США затвердити закон, який схвалює санкції проти Білорусі.

Також Тихановская заявляла, що сподівається на підтримку обраного президента США Джо Байдена.

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Новини України Політика БілорусьСвітлана Тіхановська

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