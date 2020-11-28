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Тихановська сподівається, що Байден буде тиснути на режим в Білорусі

Субота 28 листопада 2020 03:53
Тихановська сподівається, що Байден буде тиснути на режим в Білорусі
Фото: Світлана Тихановська (t.me/tsikhanouskaya)
Автор: Инна Собора

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська сподівається на підтримку обраного президента США Джо Байдена. Вона переконана, що американський лідер підтримає білоруське суспільство.

Про це пише "Голос Америки".

Тихановська сподівається, зокрема, на підтримку Байдена в прагненнях усунути від влади Олександра Лукашенка.

"Упевнена, що Джо Байден виконає свої обіцянки, що стосуються його ставлення до Білорусі і цьому режиму. Ми знаємо, що він виступає за демократію і буде підтримувати білоруський народ і білоруське суспільство", - сказала опозиціонерка.

Вона переконана, що найважливішим способом тиску на Лукашенка є економічні санкції.

"Європа займає потужну позицію щодо білоруського питання, але там так багато країн, що часом все відбувається занадто повільно і важко. Якщо США здійснять тиск на режим, я впевнена, що Європа буде більш активною", - сказала Тихановська.

У жовтні Байден заявив, що у разі обрання президентом він посилить тиск на Лукашенка, додавши, що президент Дональд Трамп "відмовляється піднімати голос в інтересах" білоруського народу.

Раніше Тихановська після обрання Джо Байдена президентом США висловила сподівання, що білорусько-американські відносини поліпшаться.

РБК-Україна писало, що Тихановська заявила, що країни ЄС готуються розширити перелік персональних санкцій щодо Білорусі до 200 імен.

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