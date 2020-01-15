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США вітають призначення нового глави НАЗК

Новини » Політика     15.01.2020 - 17:34
США вітають призначення нового глави НАЗК
Фото: Олександр Новіков (РБК-Україна)

У США підтримують діяльність НАЗК

Тимчасовий повірений у справах Сполучених Штатів Америки в Україні Крістіна Квін привітала призначення Олександра Новікова на посаду очільника Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посольства США в Україні.

За словами Квін, у Вашингтоні вітають рішення українського уряду щодо призначення нового очільника НАЗК.

"Ми сьогодні тут, щоб привітати пана Новікова у його новій ролі голови НАЗК. Ми в посольстві США і у Вашингтоні дуже пишаємося, що працюємо у тісній координації з Кабміном, Європейським союзом та іншими міжнародними організаціями, щоб підтримати ці зусилля", - йдеться в заяві посла.

Також у США підтримують реформу фінансування політичних сил в Україні та політику щодо конфлікту інтересів.

"Потенціал НАЗК великий. Воно може виступати вузловим центром в уряді України для просування ключових функцій, таких як реформа фінансування політичних сил та політика щодо конфлікту інтересів, а також підтримка антикорупційних підрозділів у багатьох міністерствах. Ми стоїмо разом з вами та підтримаємо вас у цій місії", - наголосила Квін.

Нагадаємо, сьогодні, 15 січня, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив про призначення нового очільника НАЗК. Новим керівником НАЗК став Олександр Новіков. Раніше Новіков був прокурором департаменту нагляду за додержанням законів Генпрокуратури.

Як писло РБК-Україна, конкурсна комісія обрала Олександра Новікова новим головою Національного агентства з питань запобігання корупції.

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