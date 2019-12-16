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Обраний новий глава НАЗК

Новини » Політика     16.12.2019 - 10:46
Обраний новий глава НАЗК
Фото: Олександр Новіков (з відкритих джерел)

Конкурсна комісія обрала Олександра Новікова

Конкурсна комісія обрала новим головою Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова. Про це йдеться у результатах фінального засідання конкурсної комісії з відбору, яке транслював Кабінет міністрів.

За його кандидатуру проголосували одноголосно - усі 6 членів конкурсної комісії.

"Після інтенсивних обговорень, я гадаю, ми можемо відкрити результати нашого рішення. Це кандидат Олександр Новіков. Комісія оцінила його як кандидата, який найліпше відповідає критеріям", - заявив колишній експерт Ради Європи з питань боротьби з корупцією Тильман Хоппе.

Додамо, Новиков - прокурор департаменту нагляду за додержанням законів Генпрокуратури.

Одне з його найбільш гучних справ в суді - про можливу фальсифікацію результатів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). У справі фігурують діти політиків і чиновників, які нібито могли поступити до ВНЗ за сфальсифікованими результатами іспитів.

У 2015 році Новіков був претендентом на посаду глави першого заступника голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Нагадаємо, по справі колишньої голови НАЗК Наталії Корчак оголосили обвинувальний акт. За версією слідства, близька людина Корчак в 2016 році купила автомобіль за понад 540 тисяч гривень, однак фактично авто перебувало в постійному користуванні її та її чоловіка. Незважаючи на це, даний автомобіль повинен був позначитися в декларації, проте він інформація про нього була відсутня.

Нового главу НАЗК можуть оголосити вже 16 грудня У справі Корчак оголосили обвинувальний акт
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