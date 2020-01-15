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США приветствуют назначение нового главы НАПК

Новости » Политика     15.01.2020 - 17:34
США приветствуют назначение нового главы НАПК
Фото: Александр Новиков (РБК-Украина)

В США поддерживают деятельность НАПК

Временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Кристина Квин поздравила назначение Александра Новикова на должность руководителя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства США в Украине.

По словам Квин, в Вашингтоне приветствуют решение украинского правительства о назначении нового руководителя НАПК.

"Мы сегодня здесь, чтобы поздравить господина Новикова в его новой роли председателя НАПК. Мы в посольстве США и в Вашингтоне очень гордимся, что работаем в тесной координации с Кабмином, Европейским союзом и другими международными организациями, чтобы поддержать эти усилия", - говорится в заявлении посла.

Также в США поддерживают реформу финансирования политических сил в Украине и политику в отношении конфликта интересов.

"Потенциал НАПК большой. Оно может выступать узловым центром в правительстве Украины для продвижения ключевых функций, таких как реформа финансирования политических сил и политика в отношении конфликта интересов, а также поддержка антикоррупционных подразделений во многих министерствах. Мы стоим вместе с вами и поддержим вас в этой миссии", - подчеркнула Квин.

Напомним, сегодня, 15 января, премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил о назначении нового руководителя НАПК. Новым руководителем НАПК стал Александр Новиков. Ранее Новиков был прокурором департамента надзора за соблюдением законов Генпрокуратуры.

Как писло РБК-Украина, конкурсная комиссия выбрала Александра Новикова новым председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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