Призначено нового голову НАЗК

Фото: Олександр Новіков (РБК-Україна)

Уряд ухвалив рішення після конкурсу

Кабінет міністрів призначив головою Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександра Новікова. Таке рішення булу ухвалено на засіданні уряду.

Пряме включення ііз засідання уряду транслювалося на каналі Кабміну в Youtube.

Як зазначив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, перед Новіковим стоїть важливе завдання - забезпечити відкритість і прозорість органу, а головне - показати конкретні результати знищення корупції.

Відзначимо, в жовтні 2019 року набули чинності закон про переформатування діяльності НАЗК. Відповідно до закону, Кабінет міністрів отримав право призначати голову НАЗК, в той час ка раніше цей орган був незалежним і главу комісії обирали члени НАЗК.

Нагадаємо, раніше Новіков був прокурором департаменту нагляду за додержанням законів Генпрокуратури. У 2015 році Новиков був претендентом на пост глави першого заступника голови Спеціалізованого антикорупційної прокуратури.

Нагадаємо, конкурсна комісія обрала новим головою Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова.