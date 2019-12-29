У США привітали звільнених полонених з ОРДЛО

Сполучені Штати привітали повернення звільнених у рамках обміну полоненими з підконтрольного Росії Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посольства США в Україні у Twitter.

Як зазначається, США стоїть на боці багатьох українців, які залишаються в полоні в Росії та в Криму.

"Ми вітаємо сьогоднішнє повернення звільнених полонених з підконтрольного Росії Донбасу, як було узгоджено на саміті в нормандському форматі 9 грудня. Враховуючи те, що безперервна агресія Росії ставить очільників України перед важким вибором, ми стоїмо на боці наших українських партнерів та багатьох українців, які залишаються в полоні в Росії та в Криму", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у "сірій зоні" Донбассу відбувся обмін полоненими між Києвом та ОРДЛО. Повідомляється, що "ДНР" отримала 60 людей, Київ - 53. Очікується, що в "ДНР" доставлять ще 6 утримуваних.

"ЛНР" в рамках обміну полоненими отримала від Києва 63 людини. У свою чергу, бойовики передали Києву 25 українців.

Таким чином, попередньо, формула обміну склала "123 на 77"

Раніше РБК-Україна опублікувало імена перших 25 звільнених з полону українців в рамках обміну полоненими.