В США приветствовали освобожденных пленных из ОРДЛО

Соединенные Штаты приветствовали возвращение уволенных в рамках обмена пленными из подконтрольного России Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства США в Украине в Twitter.

Как отмечается, США стоит на стороне многих украинцев, остающихся в плену в России и в Крыму.

"Мы приветствуем сегодняшнее возвращение освобожденных пленных из подконтрольного России Донбасса, как было согласовано на саммите в нормандском формате 9 декабря. Учитывая то, что непрерывная агрессия России ставит руководителей Украины перед трудным выбором, мы стоим на стороне наших украинских партнеров и многих украинцев, остающихся в плену в России и в Крыму", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в "серой зоне" Донбасса состоялся обмен пленными между Киевом и ОРДЛО. Сообщается, что "ДНР" получила 60 человек, Киев - 53. Ожидается, что в "ДНР" доставят еще 6 удерживаемых.

"ЛНВ" в рамках обмена пленными получила от Киева 63 человека. В свою очередь, боевики передали Киеву 25 украинцев.

Таким образом, предварительно, формула обмена составила 123 на 77"

Ранее РБК-Украина опубликовало имена первых 25 освобожденных из плена украинцев в рамках обмена пленными.