У США призупинили випуск кріптовалюти Telegram

Вже продали близько 2,9 млрд токенів Грам

Комісія з цінних паперів і бірж Сполучених Штатів Америки (SEC) оголосила, що було накладено тимчасову заборону на два офшору, які імовірно проводять незареєстровану первинне розміщення (ICO) токенів на території США і за кордоном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу комісії.

Мова йде про компанії Павла Дурова Telegram Group Inc. та її "доньку" TON Issuer Inc. C січня 2018 року вони залучили від інвесторів понад 1,7 млрд доларів на створення блокчейн-платформи TON c криптовалютой Gram.

Офшори вже продали близько 2,9 млрд токенів Gram 171 покупцеві по всьому світу (в тому числі більш мільярда Gram 39 покупцям в США). Telegram зобов'язався запустити блокчейн-платформу до 31 жовтня поточного року.

У скарзі комісії вказується, що творці TON не зареєстрували продаж і подальше поводження кріптовалюти Gram, що є порушенням положень американського Закону про цінні папери від 1933 року.

У Telegram поки не коментували ситуацію.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в січні 2018 року Telegram заявив про намір створити власну блокчейн-платформу і криптовалюту. Платформа отримала назву Telegram Open Network (TON), а криптовалюта - Gram.

Крім того, міжнародна платіжна система PayPal вийшла з асоціації проекту Facebook створення кріптовалюти Libra.

Раніше проект Facebook піддався різкій критиці фінансових регуляторів і урядів низки країн. Зокрема, про намір заблокувати криптовалюту Libra в Європі заявила Франція.