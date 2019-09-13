Франція заблокує у Європі криптовалюту від Facebook

Фото: Facebook (cybercrime.gov.ua)

Запуск Libra очікується в першій половині 2020 року

Франція заблокує в Європі розвиток криптовалюти під назвою Libra від Facebook, запуск якої планується наступного року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зазначається, що плани розвитку Libra не можуть бути реалізовані, поки не будуть вирішені проблеми, пов'язані з ризиком споживачів і грошовим суверенітетом уряду.

"Я хочу бути абсолютно ясним: в цих умовах ми не можемо дозволити розвиток Libra на європейській землі", - сказав міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер.

Відзначимо, що Facebook в червні офіційно оприлюднив плани щодо Libra, запуск очікується в першій половині 2020 року.

Деякі експерти вважають, що розвиток Libra може перенести контроль над економікою з урядів і їх центральних банків на великий бізнес.

"На карту поставлено грошовий суверенітет країн від можливої ​​приватизації грошей...однієї дійовою особою з більш ніж 2 мільярдами користувачів на планеті",- додав міністр.

Також, запуск викликав стурбованість з приводу ризиків, які така валюта може представляти для споживачів, особливо після скандалу з Cambridge Analytica, який привернув увагу до управління даними клієнтів в Facebook.

Нагадаємо, компанія Facebook Inc оголосила про свої плани щодо запуску нової глобальної криптовалюти під назвою Libra. Систему планується запустити в першій половині 2020 року. В компанії хочуть надати небанківським споживачам доступ до фінансових послуг.

Як повідомляє РБК-Україна, інтернет-концерн Google погодився заплатити майже один мільярд євро, щоб домогтися припинення розслідування, яке ведеться проти нього у Франції вже кілька років.