США приймуть пакет допомоги Україні на 40 млрд доларів, - Держдеп

США проголосують за додаткові 40 млрд доларів допомоги Україні. Держсекретар Ентоні Блінкен запевнив, що це буде зроблено для підтвердження прихильності Вашингтона продовжувати підтримку Києва у війні проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Блінкена за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Берліні.

Блінкен підкреслив, що новий пакет допомоги буде обов'язково схвалений. Тим самим, за його словами, США підтвердять свою готовність продовжувати підтримувати Україну.

"США проголосують за додатковий бюджет в 40 млрд доларів для України", - сказав держсекретар.

Нагадаємо, 7 травня президент США Джо Байден оголосив про виділення Україні нового пакету допомоги у розмірі 33 млрд доларів. При розгляді ініціативи американського лідера Палата представників збільшила його до 40 млрд доларів.

Однак прийняти закон про новий пакет допомоги Україні завадив сенатор Ренд Пол, який заблокував голосування своєю поправкою.

Зазначимо, після того, як Сенат не зміг схвалити виділення нової допомоги у Пентагоні заявили про загрозу припинення постачання озброєння Україні.

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