Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

США пригрозили России "полным коллапсом": министр финансов рассказал о следующих шагах

Фото: министр финансов США Скотт Бессент (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

США готовы усилить экономическое давление на Россию. Однако для этого необходима поддержка европейских союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление репортера по вопросам экономической политики в The New York Tisme Алана Рапопорта.

По данным репортера, министр финансов США Скотт Бессент заявил в интервью, что США готовы усилить давление на Россию, но есть условие.

"Мы готовы усилить давление на Россию, но нам нужно, чтобы наши европейские партнеры последовали за нами", - сказал глава Минфина США.

Он добавил, что введение дополнительных второстепенных санкций и пошлин для стран, которые покупают российскую нефть, может привести экономику России к "полному коллапсу" и заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Санкции против России

Заметим, что лишь вчера президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россию нужно подтолкнуть к миру и ключом к этому, по его мнению, являются именно объединенные усилия Европы и США. В частности - санкции и тарифы.

Кроме этого еще 5 сентября, Associated Press сообщило, что команда европейских чиновников уже в этот понедельник встретится с представителями США, чтобы обсудить различные формы экономического давления на Россию, включая новые санкции.

Информированный источник, на который ссылается СМИ, сообщил, что министр финансов Скотт Бессент уже поговорил об этом с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Стоит добавить, что президент Европейского совета Антониу Кошта на совместной пресс-конференции с президентом Зеленским в Ужгороде также заявил, что в Брюсселе уже стартовала работа над новым пакетом ограничений, а европейская команда направляется в Вашингтон для координации с американскими партнерами.

