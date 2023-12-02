В КНДР заявили, что вмешательство в работу ее спутников будет означать провозглашение войны

Северная Корея заявила, что будет рассматривать какое-либо вмешательство в работу своих спутников как объявление войны и применит средства сдерживания, если нападение на ее стратегические активы будет неизбежным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Представитель министерства обороны Северной Кореи заявил, что Пхеньян ответит на любое вмешательство США в космосе, устранив жизнеспособность американских спутников-разведчиков.

"В случае если США попытаются нарушить законную территорию суверенного государства, незаконно и несправедливо используя новейшие технологии, КНДР рассмотрит возможность принять соответствующие меры для самообороны, чтобы взорвать или уничтожить жизнеспособность американских спутников-разведчиков", - говорится в заявлении.

Стоит отметить, что представитель Космического командования США сообщил, что у Вашингтона есть все возможности помешать космической разведывательной деятельности КНДР различными способами.

КНДР вывела на орбиту "спутник-шпион"

В конце мая этого года КНДР пыталась вывести на орбиту "спутник-шпион" Malligyong-1, однако ракета-носитель упала в Желтое море.

Позже 16 июня Южная Корея подняла со дна моря несколько частей ракеты и спутника. После анализа найденных деталей эксперты заявили, что спутник вообще не имел пользы как разведывательный.

КНДР предприняла вторую попытку запуска спутника 23 августа. В Токио заявили, что Пхеньян использовал запрещенную технологию баллистических ракет и что снаряд пролетел через воздушное пространство вблизи Окинавы.

А 22 ноября Северная Корея сообщила об успешном запуске баллистической ракеты со "спутником-шпионом" на борту. Данные разведывательного агентства Южной Кореи свидетельствуют о том, что КНДР получила помощь от России для успешного запуска.