США припинить експорт та імпорт зброї та оборонних послуг з Росією
Сполучені Штати Америки в рамках санкцій проти Російської Федерації вводить заборону на експорт та імпорт зброї та оборонних послуг. Санкції вступають в силу з 18 березня.
Санкції вводяться у зв'язку з застосуванням хімічної або біологічної зброї Росією проти власних громадян. Зокрема, це стосується отруєння колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки в 2018 році, а також російського опозиціонера Олексія Навального в серпні 2020-го. У США відзначили, що в обох випадках застосовувалося речовина "Новачок".
Так, в рамках санкцій будуть введені такі заборони:
- на надання іноземної допомоги Росії (за винятком термінової гуманітарної допомоги та продуктів харчування або інших сільськогосподарських товарів);
- припиняється продаж будь-яких оборонних виробів або оборонних послуг та дозволів на експорт у Росію предметів (товарів, програмного забезпечення, технологій) з переліку боєприпасів США;
- припиняється фінансування продажу зброї;
- на надання кредитів або іншої фінансової допомоги;
- на експорт товарів і технологій, важливих для національної безпеки
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США введуть санкції проти Росії через втручання у вибори.
Також РБК-Україна писало, що президента США Джо Байден назвав президента РФ Володимира Путіна вбивцею.
Відзначимо, за інформацією ЗМІ нові санкції США проти Росії можуть торкнутися осіб з керівництва країни.