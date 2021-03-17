США припинить експорт та імпорт зброї та оборонних послуг з Росією

Сполучені Штати Америки в рамках санкцій проти Російської Федерації вводить заборону на експорт та імпорт зброї та оборонних послуг. Санкції вступають в силу з 18 березня.

Про це йдеться в заяві Міністерства торгівлі США .

Санкції вводяться у зв'язку з застосуванням хімічної або біологічної зброї Росією проти власних громадян. Зокрема, це стосується отруєння колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки в 2018 році, а також російського опозиціонера Олексія Навального в серпні 2020-го. У США відзначили, що в обох випадках застосовувалося речовина "Новачок".

Так, в рамках санкцій будуть введені такі заборони: