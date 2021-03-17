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США припинить експорт та імпорт зброї та оборонних послуг з Росією

Новость на русском → Вашингтон, Середа 17 березня 2021 15:46
США припинить експорт та імпорт зброї та оборонних послуг з Росією Фото: Мінторг США (facebook.com/Commercegov)
Автор: Ігор Литвиненко

Сполучені Штати Америки в рамках санкцій проти Російської Федерації вводить заборону на експорт та імпорт зброї та оборонних послуг. Санкції вступають в силу з 18 березня.

Про це йдеться в заяві Міністерства торгівлі США.

Санкції вводяться у зв'язку з застосуванням хімічної або біологічної зброї Росією проти власних громадян. Зокрема, це стосується отруєння колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки в 2018 році, а також російського опозиціонера Олексія Навального в серпні 2020-го. У США відзначили, що в обох випадках застосовувалося речовина "Новачок".

Так, в рамках санкцій будуть введені такі заборони:

  • на надання іноземної допомоги Росії (за винятком термінової гуманітарної допомоги та продуктів харчування або інших сільськогосподарських товарів);
  • припиняється продаж будь-яких оборонних виробів або оборонних послуг та дозволів на експорт у Росію предметів (товарів, програмного забезпечення, технологій) з переліку боєприпасів США;
  • припиняється фінансування продажу зброї;
  • на надання кредитів або іншої фінансової допомоги;
  • на експорт товарів і технологій, важливих для національної безпеки

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США введуть санкції проти Росії через втручання у вибори.

Також РБК-Україна писало, що президента США Джо Байден назвав президента РФ Володимира Путіна вбивцею.

Відзначимо, за інформацією ЗМІ нові санкції США проти Росії можуть торкнутися осіб з керівництва країни.

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