Нові санкції США проти Росії можуть торкнутися осіб з керівництва країни, - ЗМІ

Нові санкції США проти Росії за втручання в хід президентської кампанії у сша в 2020 році можуть торкнутися керівництва РФ. Рішення про введення санкцій за це вже прийнято.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на телеканал CNN.

Рішення про санкції було прийнято на підставі звіту Управління національної розвідки США. У ньому було сказано, що президент Росії Володимир Путін санкціонував розвідувальні операції, метою яких була дискредитація кандидата від демократів Джозефа Байдена і підтримка обрання на другий термін Дональда Трампа. Хто саме з керівних осіб Росії потрапить під обмеження Штатів, не уточнюється.