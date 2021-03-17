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Нові санкції США проти Росії можуть торкнутися осіб з керівництва країни, - ЗМІ

Новость на русском → Вашингтон, Середа 17 березня 2021 15:15
Нові санкції США проти Росії можуть торкнутися осіб з керівництва країни, - ЗМІ Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Роман Тверденко

Нові санкції США проти Росії за втручання в хід президентської кампанії у сша в 2020 році можуть торкнутися керівництва РФ. Рішення про введення санкцій за це вже прийнято.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на телеканал CNN.

Рішення про санкції було прийнято на підставі звіту Управління національної розвідки США. У ньому було сказано, що президент Росії Володимир Путін санкціонував розвідувальні операції, метою яких була дискредитація кандидата від демократів Джозефа Байдена і підтримка обрання на другий термін Дональда Трампа.

Хто саме з керівних осіб Росії потрапить під обмеження Штатів, не уточнюється.

Нагадаємо, президент США Джо Байден вважає російського лідера Володимира Путіна вбивцею. Він також заявив, що той заплатить за втручання Росії в американські вибори.

На публікацію звіту американської розвідки відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який заявив, що цей документ поклав кінець міфу про нібито українське втручання в вибори в США.

Зокрема, мова йде про українських нардепів Олександра Дубинського і Андрія Деркача, які напередодні виборів у США оприлюднили телефонні розмови Джо Байдена з Петром Порошенком, коли останній був ще президентом. На сьогодні обидва нардепи знаходяться під санкціями, а Деркача американська сторона називає російським агентом.

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