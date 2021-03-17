Нові санкції США проти Росії можуть торкнутися осіб з керівництва країни, - ЗМІ
Нові санкції США проти Росії за втручання в хід президентської кампанії у сша в 2020 році можуть торкнутися керівництва РФ. Рішення про введення санкцій за це вже прийнято.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на телеканал CNN.
Рішення про санкції було прийнято на підставі звіту Управління національної розвідки США. У ньому було сказано, що президент Росії Володимир Путін санкціонував розвідувальні операції, метою яких була дискредитація кандидата від демократів Джозефа Байдена і підтримка обрання на другий термін Дональда Трампа.
Хто саме з керівних осіб Росії потрапить під обмеження Штатів, не уточнюється.
Нагадаємо, президент США Джо Байден вважає російського лідера Володимира Путіна вбивцею. Він також заявив, що той заплатить за втручання Росії в американські вибори.
На публікацію звіту американської розвідки відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який заявив, що цей документ поклав кінець міфу про нібито українське втручання в вибори в США.
Зокрема, мова йде про українських нардепів Олександра Дубинського і Андрія Деркача, які напередодні виборів у США оприлюднили телефонні розмови Джо Байдена з Петром Порошенком, коли останній був ще президентом. На сьогодні обидва нардепи знаходяться під санкціями, а Деркача американська сторона називає російським агентом.