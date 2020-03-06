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У США з передвиборної гонки вибув ще один кандидат від демократів

Новини » В світі     06.03.2020 - 01:22
У США з передвиборної гонки вибув ще один кандидат від демократів
Ілюстративне фото (medium.com/@teamwarren)

Сенатор Уоррен відмовилася від подальшої участі в президентській гонці в США

Сенатор від штату Массачусетс Елізабет Уоррен вирішила знятися з президентської гонки в США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на передвиборний штаб кандидата.

Уоррен подякувала своїй команді за виконану роботу.

"Я хотіла, щоб спочатку ви дізналися про це, і я хотіла, аби ви почули це від мене: сьогодні я припиняю нашу президентську кампанію... Це не те звернення, з яким я коли-небудь хотіла виступити. Ми не досягли нашої мети, але те, що ми зробили разом - те, що ви зробили - мало величезне значення", - підкреслила вона.

У той же час Уоррен не сказала, за кого з кандидатів вона порадить голосувати своїм прихильникам.

Нагадаємо, раніше колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг знявся з президентської гонки в США на користь колишнього віце-президента Джо Байдена.

На праймеріз Демократичної партії США у "супервівторок", 3 березня, в штатах Вірджинія, Північна Кароліна, Алабама, Оклахома, Теннессі та Массачусетсі переміг Байден. Його головний суперник, сенатор Берні Сандерс здобув перемогу в рідному Вермонті, а також в Колорадо і Техасі.

Праймеріз демократів будуть проходити до початку червня, їх кандидат буде офіційно висунутий на партійному з'їзді в липні. 10 березня первинні вибори серед демократів пройдуть в Айдахо, Мічигані, Міссісіпі, Міссурі, Північній Дакоті і штаті Вашингтон.

До цього Сандерс переміг на праймеріз у Неваді та Нью-Гемпширі. Крім того, чинний сенатор отримав серйозну підтримку в Айові.

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