США обозначили цель по срокам полного прекращения огня в Украине, - Bloomberg

Представители США на встречах с европейцами в Париже обозначили цель добиться полного прекращения огня в Украине. В ЕС хотят знать, усилят ли США санкции, если Россия откажется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным источников агентства, госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель США Стив Уиткофф заявили о желании добиться прекращения огня в течение нескольких недель.

Участники сообщили официальным лицам США, что они полностью поддерживают главную цель президента Дональда Трампа - скорейшее прекращение войны, сказал источник.

По словам источников, официальные лица США заявили, что ожидают вскоре значительного прогресса, и участники встречи согласились работать в этом направлении.

Согласно заявлению Елисейского дворца, советники по национальной безопасности и переговорщики из Германии, Франции, США и Великобритании вновь соберутся в Лондоне на следующей неделе, чтобы продолжить обсуждения, начатые во французской столице.

Санкции против Москвы

Европейские чиновники также хотели узнать, какие действия администрация Трампа рассматривает, если не добьется прогресса от Путина. Они хотели убедить Вашингтон в необходимости ужесточить свою позицию в отношении Москвы, в том числе посредством "масштабного" пакета санкций, о рассмотрении которого Трамп ранее заявлял, сказал источник.

Парижская встреча стала очередной попыткой Европы повлиять на исход переговоров, продемонстрировав, что вместе с Киевом они полностью поддерживают усилия США по прекращению войны и что Россия должна доказать серьезность своих намерений вести переговоры о безоговорочном прекращении огня, отмечает Bloomberg.

Встречи в Париже

Серия встреч в Париже, в которой также участвовал госсекретарь США Марко Рубио, состоялась почти через неделю после того, как Уиткофф отправился в Санкт-Петербург, где он беседовал с Владимиром Путиным почти пять часов. Он охарактеризовал разговор как "убедительный", заявив, что они обсуждали шаги, которые могли бы положить конец войне и, возможно, также привести к возможностям для бизнеса.