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США запропонували створити коаліцію країн, що вводять санкції проти Росії

Фото: міністр фінансів США Джанет Єллен (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Міністр фінансів США Джанет Єллен запропонувала створити коаліцію країн, що вводять санкції проти Росії. На думку міністра, це допоможе зробити санкції більш дієвими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

У березні Росія посіла перше місце у світі за кількістю введених санкцій, обійшовши за цим показником Іран і Сирію.

"На мій погляд, нам необхідна досить численна група країн, які були б згодні вводити санкції проти Росії. Створення такої коаліції необхідно, щоб зробити санкції більш ефективними в глобальному масштабі", - заявила вона.

Нагадаємо, західні партнери України ввели санкції проти Путіна і його оточення ще в лютому 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії.

У травні Євросоюз затвердив шостий пакет санкцій проти Росії з ембарго на постачання нафти. Очікується, що поетапна відмова від російської нафти займе від 6 до 8 місяців.

Раніше повідомлялося, що президент Польщі Анджей Дуда звинуватив частину німецького бізнесу, який продовжує працювати з РФ, у байдужості до війни в Україні.

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