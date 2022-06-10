США предложили создать коалицию стран, вводящих санкции против России

В марте Россия заняла первое место в мире по числу введенных санкций, обойдя по этому показателю Иран и Сирию.

"На мой взгляд, нам необходима достаточно многочисленная группа стран, которые были бы согласны вводить санкции против России. Создание такой коалиции необходимо, чтобы сделать санкции более эффективными в глобальном масштабе", - заявила она.

Напомним, западные партнеры Украины ввели санкции против Путина и его окружения еще в феврале 2022 года после начала полномасштабного вторжения России.

В мае Евросоюз утвердил шестой пакет санкций против России с эмбарго на поставки нефти. Ожидается, что поэтапный отказ от российской нефти займет от 6 до 8 месяцев.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда обвинил часть немецкого бизнеса, который продолжает работать с РФ, в равнодушии к войне в Украине.

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