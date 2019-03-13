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Мінфін США створив стратегічний підрозділ з питань РФ

Новини » Політика    13.03.2019 - 15:35
Мінфін США створив стратегічний підрозділ з питань РФ
Фото будівлю Мінфіну США (gettyimages.com)

США внесли в санкційні списки вже понад 270 російських фізосіб і компаній

Мінфін США створив усередині Управління по боротьбі з тероризмом і фінансової розвідки шість підрозділів стратегічного впливу, до сфери яких входять питання РФ, КНДР, Ірану, терористичної організації "Ісламська держава", віртуальної валюти, прав людини і корупції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на письмову заяву заступника міністра фінансів США Сігал Манделкер.

У заяві йдеться про новий механізм. Зокрема, за її словами, "ці підрозділи об'єднують експертів TFI, забезпечуючи належну взаємодію наших інструментів і повноважень для досягнення стратегічних і тактичних цілей".

Також Манделкер розповіла, що адміністрація президента США Дональда Трампа внесла в санкційні списки вже понад 270 фізичних і юридичних осіб, пов'язаних з РФ.

Вона зазначила, що "багато об'єктів наших санкцій стали ізгоями для міжнародного співтовариства і втратили здатність зображати з себе легітимних бізнесменів. В одному з прикладів ми змогли усунути контроль Олега Дерипаски, олігарха, тісно пов'язаного з Кремлем, над важливими для глобального ринку алюмінію компаніями".

Нагадаємо, раніше на сайті Білого дому опублікована проект бюджету США на 2020-й фінансовий, який передбачає направити 500 млн доларів на боротьбу з "згубним впливом Росії". Загальний обсяг витрат - 4,74 трлн доларів. Доходи бюджету вказані на рівні 3,64 трлн доларів, таким чином, очікуваний дефіцит складе 1,1 трлн доларів.

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