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У Білому домі відмовили Трампа від скасування санкцій - Bloomberg

Новини » Політика    26.03.2019 - 19:49
У Білому домі відмовили Трампа від скасування санкцій - Bloomberg
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Президент США оголосив про зняття додаткових санкцій проти Північної Кореї 22 березня

Чиновники Білого дому відмовили президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зняти санкції з двох судноплавних компаній, звинувачених у порушенні режиму санкції відносно КНДР. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Президент США оголосив про зняття додаткових санкцій протик Північної Кореї 22 березня. Але чиновники винайшли пояснення для твіту Трампа, в якому він встиг оголосити про своє рішення.

"Мінфіном США було оголошено, що додаткові великомасштабні санкції будуть додані до існуючих санкцій щодо Північної Кореї. Я розпорядився відкликати ці додаткові санкції!" - написав Дональд Трамп в Twitter, зазначивши, що обмежувальні заходи були введені Міністерством фінансів раніше в той же день. Однак у п'ятницю Мінфін ніякі додаткові санкції проти КНДР не вводив.

А ось у четвер, 21 березня, відомство включило в санкційний список, пов'язаний з КНДР, дві китайські судноплавні компанії - Dalian Haibo і Liaoning Danxing. У Вашингтоні дійшли висновку, що суду цих компаній брали участь у схемах перевантаження нафти, призначеної КНДР способом з корабля на корабель у відкритому морі. Поставки вугілля і нафти Пхеньяну при цьому обмежені квотами згідно з санкціями Ради безпеки ООН.

Таким чином, на той момент, коли Трамп опублікував свій твіт, було неясно, про які санкції Міністерства фінансів йде мова, а офіційні представники адміністрації президента протягом кількох годин утримувалися від пояснень.

Пізніше, однак, Білий дім повідомив, що Трамп не відміняв санкції, які були введені Мінфіном 21 березня, а не дав набути чинності новим масштабним санкцій, які готувалися 22 березня.

За словами двох співрозмовників Bloomberg, знайомих з цим питанням, в той час Мінфін США не готував ніяких додаткових санкцій відносно Північної Кореї.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Мінфін США вніс російські судна "Тантал" і "Витязь" в списки порушників санкційного режиму щодо КНДР. Як повідомлялося, ці судна допомагали Північної Кореї изьбегать санкцій США.

Крім того, Міністерство фінансів США створив усередині Управління по боротьбі з тероризмом і фінансової розвідки 6 підрозділів стратегічного впливу, до сфери яких входять питання Росії, КНДР, Ірану і ІГ.

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