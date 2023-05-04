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США направили разведывательный беспилотник в район Черного моря

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Четверг 04 мая 2023 22:57
США направили разведывательный беспилотник в район Черного моря Иллюстративное фото: США направили разведывательный беспилотник в район Черного моря (flickr by Aivy26)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 4 мая, над Черным морем зафиксировали разведывательный беспилотник Соединенных Штатов Америки Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Flightradar24.

Исходя из траектории полета американского БПЛА, он уже несколько часов патрулирует воздушное пространство над акваторией Черного моря.

США направили разведывательный беспилотник в район Черного моряФото: полет американского беспилотника над Черным морем (нажмите, чтобы увеличить)

При этом дрон не подлетает на близкое расстояние ко временно оккупированному Крыму.

Напомним, 14 марта российские истребители сбили разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем.

После этого американцы начали запускать свои беспилотники на более далеком расстоянии от Крыма.

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