США направили разведывательный беспилотник в район Черного моря
Сегодня, 4 мая, над Черным морем зафиксировали разведывательный беспилотник Соединенных Штатов Америки Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Flightradar24.
Исходя из траектории полета американского БПЛА, он уже несколько часов патрулирует воздушное пространство над акваторией Черного моря.
Фото: полет американского беспилотника над Черным морем (нажмите, чтобы увеличить)
При этом дрон не подлетает на близкое расстояние ко временно оккупированному Крыму.
Напомним, 14 марта российские истребители сбили разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем.
После этого американцы начали запускать свои беспилотники на более далеком расстоянии от Крыма.
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