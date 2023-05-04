США направили разведывательный беспилотник в район Черного моря

Сегодня, 4 мая, над Черным морем зафиксировали разведывательный беспилотник Соединенных Штатов Америки Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Flightradar24 .

При этом дрон не подлетает на близкое расстояние ко временно оккупированному Крыму.

Фото: полет американского беспилотника над Черным морем (нажмите, чтобы увеличить)

Исходя из траектории полета американского БПЛА, он уже несколько часов патрулирует воздушное пространство над акваторией Черного моря.

Напомним, 14 марта российские истребители сбили разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем.

После этого американцы начали запускать свои беспилотники на более далеком расстоянии от Крыма.

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