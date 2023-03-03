США стремятся максимально сократить производство ядерных материалов, - Белый дом

По ее совам, власти страны поощряют безопасную утилизацию имеющихся ядерных материалов. Китай же, напротив, наращивает производство ядерных материалов.

"Это включает концентрирование внимания на наших усилиях внутри страны, направленных на то, чтобы еще больше сократить запасы плутония, представляющего избыток в плане наших потребностей в сфере национальной безопасности, а также избегать технологий, которые бы использовали или аккумулировали ядерные материалы, пригодные для создания оружия", - заявила советница президента США.

Шервуд-Рэндалл также отметила, что пока Вашингтон агрессивно работает, чтобы минимизировать объемы ядерного материала в мире, Пекин расширяет производство расщепляющихся материалов, чтобы поддерживать свой быстро растущий ядерный арсенал.

"Пока не ясно, понимает ли Китай риски ядерного терроризма, связанного с этим ростом производства", - добавила она.