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США прагнуть максимально скоротити виробництво ядерних матеріалів, - Білий дім

Фото: США мають намір максимально скоротити виробництво ядерних матеріалів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Уряд США має намір мінімізувати обсяги виробництва та зберігання ядерних матеріалів, у тому числі плутонію.

Про це заявила радниця президента США з питань внутрішньої безпеки Елізабет Шервуд-Рендалл, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За її совами, влада країни заохочує безпечну утилізацію наявних ядерних матеріалів. Китай же, навпаки, збільшує виробництво ядерних матеріалів.

"Це включає концентрування уваги на наших зусиллях усередині країни, спрямованих на те, щоб ще більше скоротити запаси плутонію, що становить надлишок у плані наших потреб у сфері національної безпеки, а також уникати технологій, які б використовували або акумулювали ядерні матеріали, придатні для створення зброї. ", - заявила радниця президента США.

Шервуд-Рендалл також зазначила, що поки Вашингтон агресивно працює, щоб мінімізувати обсяги ядерного матеріалу у світі, Пекін розширює виробництво матеріалів, що розщеплюються, щоб підтримувати свій ядерний арсенал, який швидко зростає.

"Поки не ясно, чи Китай розуміє ризики ядерного тероризму, пов'язаного з цим зростанням виробництва", - додала вона.

Раніше стало відомо, що в РФ заявили про плани розробити так званий "новий вид військових операцій", що включає застосування ядерної зброї. Нібито він необхідний росіянам для відображення можливої "агресії США".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін підписав указ про зупинення участі РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння зі США. Ця угода залишалася останнім документом, який обмежував ядерні арсенали двох країн.

Більш детально про такий крок країни-агресора дізнайтесь у матеріалі РБК-Україна.

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