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В России пугают разработкой нового вида военных операций, включающего "ядерку"

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Москва, Четверг 02 марта 2023 10:13
В России пугают разработкой нового вида военных операций, включающего "ядерку" Фото: в России пугают разработкой нового вида военных операций, включающего "ядерку" (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В РФ заявили о планах разработать так называемый "новый вид военных операций", включающий применение ядерного оружия. Якобы он необходим россиянам для отражения возможной "агрессии со стороны США".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журнал "Военное мнение", издаваемый российским Минобороны.

В частности, о таких намерениях следует из статей первого заместителя командующего Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-лейтенанта Игоря Фазлетдинова и полковника в отставке Владимира Лумпова.

Так, россияне нафантазировали, что США имеют якобы некую "Стратегическую многосферу операцию", конечной целью которой является "уничтожение сдерживающего ядерного потенциала России". И это якобы может произойти за счет так называемого развертывания вокруг российских границ сил ПРО или "мгновенного глобального ядерного удара, который сможет сразу уничтожить по меньшей мере 65-70% российских стратегических ядерных сил".

"Главным средством и инструментом противодействия попыткам реализации агрессивных замыслов Пентагона по уничтожению России отечественными военными специалистами рассматривается и активно разрабатывается перспективная форма стратегического применения ВС РФ: "Операция стратегических сил сдерживания" (ОССС)", - заявляют авторы статьи.

В России уверены, что якобы таким образом смогут достичь стратегических целей разгрома "американского агрессора". Такой вид операций предполагает применение современных стратегических наступательных и оборонных, ядерных и неядерных вооружений с учетом новейших военных технологий.

В частности, среди целей так называемой "новой российской операции" авторы называют:

  • отражение обычного мгновенного глобального удара США и НАТО, чтобы не допустить больших потерь стратегических наступательных сил России;
  • подавление американской глобальной системы ПРО, чтобы сделать невозможным уничтожение в воздухе российских стратегических ракет;
  • нанесение неприемлемого вреда агрессору с помощью сохранившегося ядерного потенциала.

Напомним, ранее стало известно, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ об остановке участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях из США.

Это соглашение с США оставалось последним документом, который ограничивал ядерные арсеналы двух стран и одной из немногих сфер, где Москва и Вашингтон продолжали сотрудничество.

Более подробно о таком шаге страны-агрессора узнайте в материале РБК-Украина.

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