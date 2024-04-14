США не стремятся к конфликту с Ираном, но будут защищать свои силы, - глава Пентагона
Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Ираном, но будут защищать американские войска и партнеров в регионе.
Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
"По указанию президента (США Джо – ред.) Байдена силы США на Ближнем Востоке 13 апреля перехватили десятки ракет и БПЛА, направлявшихся в Израиль, запущенных из Ирана, Ирака, Сирии и Йемена. Наши силы по-прежнему готовы защищать американские войска и партнеров в регионе, оказывать дальнейшую поддержку обороне Израиля и укреплять региональную стабильность", - заявил Остин.
По его словам, США осуждают безрассудные и беспрецедентные нападения Ирана и его доверенных лиц.
Глава Пентагона также призвал Иран немедленно прекратить любые дальнейшие нападения, в том числе со стороны своих марионеточных сил, и снизить напряженность.
"Мы не стремимся к конфликту с Ираном, но мы без колебаний будем действовать, чтобы защитить наши силы и поддержать оборону Израиля", - добавил он.
Остин также поблагодарил за профессионализм и мастерство американских солдат, принявших участие в сегодняшних действиях и продолжающих стоять на страже, чтобы предотвратить дальнейший конфликт или эскалацию.
"Я буду продолжать внимательно следить за ситуацией и консультироваться с нашими союзниками и партнерами", - подчеркнул глава Пентагона.
Удар Ирана по Израилю в ночь с 13 на 14 апреля
Вчера вечером, 13 апреля, Иран запустил с территории нескольких стран по Израилю сотни беспилотников, назвав это "ответом" на ракетный удар по иранскому консульству в столице Сирии Дамаске в начале месяца.
После начала ночной атаки премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху записал видеообращение к гражданам государства, в котором заявил, что Израиль готов к прямому нападению со стороны Ирана, и ответит тем же.
По данным ряда источников, Иран запустил более 200 дронов и около 150 ракет по территории Израиля.
Что известно о ночных воздушных ударах Ирана по Израилю и подробнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.
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