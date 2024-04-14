ua en ru
Нд, 14 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США не прагнуть конфлікту з Іраном, але захищатимуть свої сили, - глава Пентагону

Неділя 14 квітня 2024 07:43
UA EN RU
США не прагнуть конфлікту з Іраном, але захищатимуть свої сили, - глава Пентагону Фото: голова Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати не прагнуть конфлікту з Іраном, але захищатимуть американські війська та партнерів у регіоні.

Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону.

"За вказівкою президента (США Джо – ред.) Байдена сили США на Близькому Сході 13 квітня перехопили десятки ракет і БПЛА, які прямували до Ізраїлю, запущених з Ірану, Іраку, Сирії та Ємену. Наші сили, як і раніше, готові захищати американські війська та партнерів у регіоні, надавати подальшу підтримку обороні Ізраїлю та зміцнювати регіональну стабільність", - заявив Остін.

За його словами, США засуджують безрозсудні та безпрецедентні напади Ірану та його довірених осіб.

Глава Пентагону також закликав Іран негайно припинити будь-які подальші напади, у тому числі з боку своїх маріонеткових сил, та знизити напруженість.

"Ми не прагнемо конфлікту з Іраном, але ми без вагань будемо діяти, щоб захистити наші сили та підтримати оборону Ізраїлю", - додав він.

Остін також подякував за професіоналізм і майстерність американських солдатів, які взяли участь у сьогоднішніх діях і продовжують стояти на варті, щоб запобігти подальшому конфлікту або ескалації.

"Я продовжуватиму уважно стежити за ситуацією і консультуватися з нашими союзниками та партнерами", - наголосив глава Пентагону.

Удар Ірану по Ізраїлю в ніч із 13 на 14 квітня

Учора ввечері, 13 квітня, Іран запустив з території кількох країн Ізраїлем сотні безпілотників, назвавши це "відповіддю" на ракетний удар по іранському консульству в столиці Сирії Дамаску на початку місяця.

Після початку нічної атаки прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху записав відеозвернення до громадян держави, в якому заявив, що Ізраїль готовий до прямого нападу з боку Ірану, і відповість тим самим.

За даними ряду джерел, Іран запустив понад 200 дронів і близько 150 ракет на території Ізраїлю.

Що відомо про нічні повітряні удари Ірану по Ізраїлю і докладніше про атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон Сполучені Штати Америки Ізраїль Іран
NEWS
РФ атакує на трьох напрямках, щоб знизити оборонні можливості України в умовах нестачі зброї, - ISW
РФ атакує на трьох напрямках, щоб знизити оборонні можливості України в умовах нестачі зброї, - ISW
DAILY
Як влада змінювала закон про мобілізацію і кого ще вирішив звільнити Зеленський
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Як влада змінювала закон про мобілізацію і кого ще вирішив звільнити Зеленський