США не прагнуть конфлікту з Іраном, але захищатимуть свої сили, - глава Пентагону
Сполучені Штати не прагнуть конфлікту з Іраном, але захищатимуть американські війська та партнерів у регіоні.
Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону.
"За вказівкою президента (США Джо – ред.) Байдена сили США на Близькому Сході 13 квітня перехопили десятки ракет і БПЛА, які прямували до Ізраїлю, запущених з Ірану, Іраку, Сирії та Ємену. Наші сили, як і раніше, готові захищати американські війська та партнерів у регіоні, надавати подальшу підтримку обороні Ізраїлю та зміцнювати регіональну стабільність", - заявив Остін.
За його словами, США засуджують безрозсудні та безпрецедентні напади Ірану та його довірених осіб.
Глава Пентагону також закликав Іран негайно припинити будь-які подальші напади, у тому числі з боку своїх маріонеткових сил, та знизити напруженість.
"Ми не прагнемо конфлікту з Іраном, але ми без вагань будемо діяти, щоб захистити наші сили та підтримати оборону Ізраїлю", - додав він.
Остін також подякував за професіоналізм і майстерність американських солдатів, які взяли участь у сьогоднішніх діях і продовжують стояти на варті, щоб запобігти подальшому конфлікту або ескалації.
"Я продовжуватиму уважно стежити за ситуацією і консультуватися з нашими союзниками та партнерами", - наголосив глава Пентагону.
Удар Ірану по Ізраїлю в ніч із 13 на 14 квітня
Учора ввечері, 13 квітня, Іран запустив з території кількох країн Ізраїлем сотні безпілотників, назвавши це "відповіддю" на ракетний удар по іранському консульству в столиці Сирії Дамаску на початку місяця.
Після початку нічної атаки прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху записав відеозвернення до громадян держави, в якому заявив, що Ізраїль готовий до прямого нападу з боку Ірану, і відповість тим самим.
За даними ряду джерел, Іран запустив понад 200 дронів і близько 150 ракет на території Ізраїлю.
Що відомо про нічні повітряні удари Ірану по Ізраїлю і докладніше про атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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