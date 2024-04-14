США не прагнуть конфлікту з Іраном, але захищатимуть свої сили, - глава Пентагону

Сполучені Штати не прагнуть конфлікту з Іраном, але захищатимуть американські війська та партнерів у регіоні.

Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону.

"За вказівкою президента (США Джо – ред.) Байдена сили США на Близькому Сході 13 квітня перехопили десятки ракет і БПЛА, які прямували до Ізраїлю, запущених з Ірану, Іраку, Сирії та Ємену. Наші сили, як і раніше, готові захищати американські війська та партнерів у регіоні, надавати подальшу підтримку обороні Ізраїлю та зміцнювати регіональну стабільність", - заявив Остін.

За його словами, США засуджують безрозсудні та безпрецедентні напади Ірану та його довірених осіб.

Глава Пентагону також закликав Іран негайно припинити будь-які подальші напади, у тому числі з боку своїх маріонеткових сил, та знизити напруженість.

"Ми не прагнемо конфлікту з Іраном, але ми без вагань будемо діяти, щоб захистити наші сили та підтримати оборону Ізраїлю", - додав він.

Остін також подякував за професіоналізм і майстерність американських солдатів, які взяли участь у сьогоднішніх діях і продовжують стояти на варті, щоб запобігти подальшому конфлікту або ескалації.

"Я продовжуватиму уважно стежити за ситуацією і консультуватися з нашими союзниками та партнерами", - наголосив глава Пентагону.