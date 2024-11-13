В США объяснили, от чего зависит эффективность войск КНДР на войне против Украины

Войска Северной Кореи начали участвовать в боевых действиях в Курской области. Их эффективность на поле боя зависит от интеграции в российскую армию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Госдепартамента Веданта Пателя на брифинге.

Он отметил, что КНДР направила в Россию 10 тысяч солдат. Большинство из них уже переправили в Курскую область, где они начали участвовать в боевых действиях с российскими войсками.

По словам спикера Госдепа, российские войска обучали солдат КНДР работать с артиллерией, дронами и основным действиям пехоты, включая расчистку траншей, что является критически важными навыками для операций на передовой.

"Однако успех России на поле боя с использованием войск КНДР в значительной степени будет продиктован тем, насколько хорошо россияне смогут интегрировать их в свою армию. Некоторые из вызовов, которые им придется преодолеть, это оперативная совместимость, языковой барьер, командование, управление и связь", - сказал Патель.

Он добавил, что США тесно консультируются с союзниками и другими странами региона по поводу последствий этого развития событий.