В США объяснили, от чего зависит эффективность войск КНДР на войне против Украины
Войска Северной Кореи начали участвовать в боевых действиях в Курской области. Их эффективность на поле боя зависит от интеграции в российскую армию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Госдепартамента Веданта Пателя на брифинге.
Он отметил, что КНДР направила в Россию 10 тысяч солдат. Большинство из них уже переправили в Курскую область, где они начали участвовать в боевых действиях с российскими войсками.
По словам спикера Госдепа, российские войска обучали солдат КНДР работать с артиллерией, дронами и основным действиям пехоты, включая расчистку траншей, что является критически важными навыками для операций на передовой.
"Однако успех России на поле боя с использованием войск КНДР в значительной степени будет продиктован тем, насколько хорошо россияне смогут интегрировать их в свою армию. Некоторые из вызовов, которые им придется преодолеть, это оперативная совместимость, языковой барьер, командование, управление и связь", - сказал Патель.
Он добавил, что США тесно консультируются с союзниками и другими странами региона по поводу последствий этого развития событий.
Война КНДР на войне
Северная Корея направила войска на помощь России в войне против Украины. Солдаты КНДР проходили обучение на полигонах на востоке РФ. После этого их направили в Курскую область.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Курской области находится 11 тысяч солдат Северной Кореи. Подтверждено, что северокорейские военные уже участвовали в боевых действиях Курской области.
По данным The New York Times, Россия в целом собрала в Курской области 50 тысяч военных, в том числе и солдат КНДР. Ожидается, что они могут начать наступательные действия в ближайшее время.
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