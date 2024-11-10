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Россия собрала 50 тысяч солдат, в том числе из КНДР, в Курской области, - NYT

Курск, Воскресенье 10 ноября 2024 14:53
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Россия собрала 50 тысяч солдат, в том числе из КНДР, в Курской области, - NYT Фото: РФ собрала 50 тысяч солдат, в том числе из КНДР, в Курской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия собрала в Курской области 50 тысяч солдат, в том числе и северокорейских. Они готовятся к наступательным действиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Издание со ссылкой на американских и украинских чиновников пишет, что собранные россиянами войска готовятся начать наступление в Курской области.

В новой оценке США отчается, что Россия накопила силы без необходимости выводить солдат с востока Украины, что позволяет давить на нескольких фронтах одновременно.

Представители США подчеркивают, что россияне еще не начали в Курской области большое наступление. Украинские чиновники говорят, что ожидают атаки с участием северокорейских войск в ближайшие дни. В настоящее время солдаты Северной Кореи тренируются с российскими силами на западе Курской области.

По словам американских чиновников, Россия учит военных КНДР вести артиллерийский огонь, базовую тактику пехоты и расчистку траншей. Украинские источники издания указывают, что силы Северной Кореи были разделены на две группы - штурмовое подразделение и подразделение поддержки.

Чиновники США считают, что украинские войска будет трудно вытеснить из Курской области, и что российские и северокорейские силы, вероятно, будут нести серьезные потери, подобные потерям оккупантов на востоке Украины.

КНДР направила войска на войну

Северная Корея направила на помощь России войска. По данным украинской разведки, КНДР могла отправить в Россию около 12 тысяч солдат.

Северокорейские военные проходили обучение на полигонах в РФ, а затем их отправили в Курскую область. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Курской области находится уже 11 тысяч северокорейских солдат.

Украинские защитники уже столкнулись с военными КНДР на поле боя. Украинская разведка перехватила разговор северокорейцев.

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