В США объяснили, как страны могут снизить новые американские тарифы

По словам Лутника, переговоры продолжаются уже более месяца после того, как Трамп объявил о 10% глобальном базовом тарифе и высоких взаимных пошлинах.

Министр финансов добавил, что у торговых партнеров США есть возможность снизить новые тарифы. Для этого, по его словам, страны должны изменить свои правила, чтобы позволить больше импорта американских товаров.

"Ключевой вопрос: возьмут ли они наши сельскохозяйственные продукты? Будут ли они относиться к нам справедливо? Могут ли они относиться к нам справедливо? И ответ, со временем, будет таким: да. Американские продукты будут лучше продаваться в других частях мира", - подчеркнул Лутник.

Как отметил министр, он не верит в то, что страны смогут получить исключения из тарифов, и что миру "не будет эффективно отвечать" на американские пошлины. Однако администрация Трампа продолжит переговоры, чтобы найти способы более справедливого отношения к американским товарам.

В частности, США будет искать способы устранения торговых барьеров, таких как налог на добавленную стоимость, который, по словам Лутника, действует как субсидия для экспорта.

Министр торговли добавил, что хотя на данный момент один торговый министр предложил разрешить американским автомобилям доступ к подобным субсидиям, однако не указал конкретную страну.

"Я ожидаю, что большинство стран начнут действительно пересматривать свою торговую политику в отношении Соединенных Штатов Америки и прекратят нас "цеплять". Прекратите говорить, что мы не можем продавать нашу кукурузу в Индии. Прекратите говорить, что мы не можем продавать наше мясо где угодно", - подчеркнул Лутник.

Новые тарифы Трампа

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт товаров из более 180 стран. Он объяснил этот шаг необходимостью реагировать на "несправедливые тарифы", которые другие государства применяют в отношении американской продукции.

Согласно документу, для отдельных стран вводятся взаимные пошлины в диапазоне от 11% до 48%, тогда как для остальных будет действовать "базовая" ставка в 10%. Исключение сделано для Канады и Мексики, таможенная политика в отношении которых регулируется отдельно.