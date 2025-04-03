У США пояснили, як країни можуть знизити нові американські тарифи

За словами Лутніка, переговори тривають вже понад місяць після того, як Трамп оголосив про 10% глобальний базовий тариф і високі взаємні мита.

Міністр фінансів додав, що у торгових партнерів США є можливість знизити нові тарифи. Для цього, за його словами, країни повинні змінити свої правила, щоб дозволити більше імпорту американських товарів.

"Ключове питання: чи візьмуть вони наші сільськогосподарські продукти? Чи будуть вони ставитися до нас справедливо? Чи можуть вони ставитися до нас справедливо? І відповідь, з часом, буде такою: так. Американські продукти будуть краще продаватися в інших частинах світу", - підкреслив Лутнік.

Як зазначив міністр, він не вірить у те, що країни зможуть отримати винятки з тарифів, і що світові "не буде ефективно відповідати" на американські мита. Однак адміністрація Трампа продовжить переговори, щоб знайти способи справедливішого ставлення до американських товарів.

Зокрема, США шукатиме способи усунення торгових бар'єрів, таких як податок на додану вартість, який, за словами Лутніка, діє як субсидія для експорту.

Міністр торгівлі додав, що хоча на разі один торговий міністр запропонував дозволити американським автомобілям доступ до подібних субсидій, однак не вказав конкретну країну.

"Я очікую, що більшість країн почнуть дійсно переглядати свою торгову політику щодо Сполучених Штатів Америки і припинять нас "чіпляти". Припиніть говорити, що ми не можемо продавати нашу кукурудзу в Індії. Припиніть говорити, що ми не можемо продавати наше м'ясо будь-де", - наголосив Лутнік.

Нові тарифи Трампа

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ про введення мит на імпорт товарів із понад 180 країн. Він пояснив цей крок необхідністю реагувати на "несправедливі тарифи", які інші держави застосовують щодо американської продукції.

Згідно з документом, для окремих країн запроваджуються взаємні мита в діапазоні від 11% до 48%, тоді як для решти діятиме "базова" ставка у 10%. Виняток зроблено для Канади та Мексики, митна політика щодо яких регулюється окремо.